Chuvas elevam o nível do Rio dos Sinos acima de 3 metros

A Defesa Civil de São Leopoldo informou que o nível do Rio dos Sinos no município atingiu 3,42 metros na manhã desta segunda-feira. A previsão é de instabilidade até quarta-feira e tempo firme apenas na segunda metade da semana. Com isso, a tendência é que o nível do rio siga aumentando.

Uma nova massa de ar seco favorece um amanhecer com tempo firme pelo Estado. A previsão é que ao longo da tarde desta terça-feira novas áreas de instabilidade entrem pela região oeste e se espalhem por todo o Estado. Há risco de novos temporais no oeste e sul gaúcho e no litoral os ventos seguem fortes. A tendência é de que a chuva e os temporais diminuam a partir da tarde e noite de quinta-feira, com a entrada de uma nova massa de ar seco.