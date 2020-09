Santo Ângelo terá fatia maior no repasse de ICMS em 2021

O município de Santo Ângelo obteve uma melhora no resultado de retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Índice de Participação dos Municípios (IPM) é o indicador utilizado para a distribuição destes recursos no Estado, determinando a quota-parte de cada uma das 497 municípios gaúchos sobre as receitas do ICMS.

O aumento obtido por Santo Ângelo, de 5,28%, maior que outros municípios considerados polos regionais do Noroeste gaúcho como Ijuí (2,97%), Santa Rosa (3,88%) e São Borja (0,67%). O município passou a apresentar um índice melhor. Com relação ao valor adicionado, Santo Ângelo aparece com R$ 1.635.545.368,47, apresentando um crescimento de cerca de R$ 400 milhões. A prévia do rateio do imposto para 2021 foi divulgada pela secretaria estadual da Fazenda. Ao todo, dos 497 municípios do Estado, 263 apresentaram crescimento e 234 registraram diminuição em seus índices.

Para o prefeito Jacques Barbosa o resultado está ligado a uma série de investimentos realizados por empresas locais e a atração de novos empreendimentos, gerando emprego e renda. Jacques cita como exemplos projetos de expansão realizados por indústrias, acrescentando que a construção civil também tem um papel importante no resultado. "E novos empreendimentos significativos estão sendo anunciados, como o Frigorífico Callegaro, que vai investir R$ 30 milhões em sua planta no bairro Haller, e o grupo Fricke, que anunciou a construção de um amplo e moderno centro de comercial e logístico em Santo Ângelo. O investimento previsto é de cerca de R$ 6 milhões em área de 26 mil metros quadrados às margens da avenida Salgado Filho com a ERS-218", avaliou.