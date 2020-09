FISCALIZAÇÃO Notícia da edição impressa de 15/09/2020. Alterada em 16/09 às 03h00min Bovinos são apreendidos em ação em Santa Vitória do Palmar

Uma ação conjunta da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da Polícia Civil apreendeu 21 bovinos sem procedência na localidade de Espinilho, em Santa Vitória do Palmar. A operação foi feita a partir de denúncia anônima recebida pela inspetoria de defesa agropecuária do município.

"O relato apontava que, na localidade de Espinilho, uma propriedade rural mantinha bovinos sem procedência, infestados pelo carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus, parasita naturalmente inexistente naquela região do Estado. Esse fato sustentava a hipótese da entrada de animais de forma clandestina no município", explica o fiscal estadual agropecuário Ivânio da Silva Machado, integrante do programa Sentinela da pasta estadual.

Na propriedade, que não possui cadastro na inspetoria local, foram encontrados 21 bovinos sem comprovação de origem. Os técnicos da secretaria classificaram o rebanho e fotografaram as marcas e sinais de identificação, para possível reconhecimento de produtores vítimas de abigeato. Posteriormente, um produtor de Rio Grande reconheceu sua marca dentre as identificadas e divulgadas. Mediante comprovação, os animais serão restituídos ao verdadeiro dono.

A secretaria autuou o responsável pela propriedade em Espinilho, dando prazo regulamentar para esclarecimentos sobre a presença dos bovinos na propriedade. "Terminado o prazo e não havendo justificativa legal, os animais serão encaminhados ao abate, uma vez que sua condição sanitária é desconhecida e, portanto, põe em risco a saúde pública e animal da região e do Estado", detalha Ivânio. Caso seja aprovada para o consumo, após inspeção da Vigilância Sanitária a carne será doada a instituições de caridade que atuam em Santa Vitória do Palmar