Empresa de Campo Bom cria novo modelo de máscara

A Evlu Tecnologia, empresa estabelecida na unidade de Campo Bom do Feevale Techpark, desenvolveu uma máscara transparente e antialérgica para proteção contra vírus e bactérias. A máscara é flexível e fabricada em plástico com nanotecnologia e, além de ser sustentável, ou seja, reutilizável, possibilita a identificação do usuário, com sua fisionomia e expressão.

"O equipamento foi pensado, principalmente, para o conforto e a segurança do usuário", diz Douglas Santanna, sócio da empresa. O material utilizado nela é uma matéria-prima flexível e similar ao silicone, que faz com que a máscara tenha a capacidade de se adaptar facilmente ao rosto A máscara possui, ainda, filtros para proteção instalados nas furações, localizadas em posições estratégicas para facilitar a respiração, bem como uma alça elástica com ajuste fino, para auxiliar na melhor adaptação ao rosto. O produto já está disponível no mercado.