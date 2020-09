Após chuvas, barragens de Bagé chegam ao limite da capacidade

Com as chuvas do final de semana, a barragem da Sanga Rasa, em Bagé, chegou ao seu nível máximo e verteu. O reservatório não enchia desde outubro do ano passado. As outras duas barragens que abastecem Bagé, a do Piraí e a Emergencial, também estão em sua capacidade plena.

Somente no sábado e domingo, foram registrados 40 milímetros de precipitação na Sanga Rasa. Na Emergencial, foram 36 milímetros e no Piraí 44 milímetros. O acumulado de chuvas do mês de setembro, que é registrado na Estação de Tratamento de Água (ETA), está em 68,2 milímetros.

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) avalia de forma muito positiva o fato de todas as barragens da cidade estarem nos seus níveis máximos, já que há previsão do último trimestre do ano ser mais seco devido ao fenômeno La Niña. A cidade chegou a conviver com severo racionamento no início do ano.