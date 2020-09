Festas clandestinas são identificadas em pontos de Pelotas

Pelotas, pouco mais de um mês após ter adotado lockdown, vive um período de certa estabilidade em relação à pandemia. No entanto, segundo especialistas do setor de epidemiologia, é fundamental continuar observando as medidas de distanciamento social e o uso de equipamentos de proteção, como máscara e álcool em gel, para manter a curva em baixa.

Com o objetivo de manter o foco na prevenção e no combate à pandemia, as forças de segurança do município patrulharam a cidade no fim de semana, por meio das Operações Integradas, com intuito de manter o isolamento social e fiscalizar infrações, como a formação de aglomerações, comércio aberto irregularmente e fora do horário permitido. "Foi o primeiro domingo chuvoso, desde o início da pandemia em Pelotas. Por isso, o movimento nas ruas está bem mais calmo, e há um menor número de ocorrências", explicou o secretário de Segurança Pública, Samuel Ongaratto.

Viaturas percorreram locais conhecidos por registrar movimentação noturna, como a avenida Duque de Caxias, o prolongamento da avenida Pinheiro Machado, nas proximidades do Distrito Industrial, Centro e avenida Bento Gonçalves. Um posto de gasolina, localizado em uma rodovia, foi o ponto escolhido por grupo de 20 pessoas para um encontro com som alto e sem uso de máscaras de proteção facial. A fiscalização esteve no local e autuou os envolvidos "As festas clandestinas têm ocorrido, cada vez mais, nas proximidades da zona rural, com objetivo de tentar driblar a fiscalização", observou Ongaratto.

Outra denúncia, relacionada a um bairro da cidade, levou os agentes de segurança a identificar o local onde havia reunião com 32 pessoas, em um salão improvisado, com comércio de bebida alcoólica e atividade de máquinas caça-níqueis. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência, multou e conduziu os envolvidos até a delegacia de Polícia Civil.