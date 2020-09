Provas de rally serão retomadas no mês que vem em Erechim

Já são quase seis meses sem que o Brasil não tem uma prova de rali de velocidade. Por ser um esporte de alto contato com o público, este é um dos últimos a retomar os calendários no País. E mesmo assim, para que as provas voltem a acontecer, protocolos sanitários rígidos vão ser exigidos. Por isso, clubes do Rio Grande do Sul se uniram para conseguir realizar uma etapa que marcasse a volta das competições do rali. Em outubro, entre os dias 2 e 4, as cidades de Erechim, Severiano de Almeida e Viadutos, vão receber a competição que marcará a segunda etapa do Campeonato Brasileiro e a abertura da temporada do Gaúcho.

E o torcedor desta vez, assim como em todas as modalidades que já regressaram as atividades, não poderá se fazer presente. Os organizadores explicam que o primeiro objetivo será conscientizar as pessoas de que não poderão assistir a prova no trecho programado para a corrida. Em um segundo momento, nos dias da corrida, um carro de segurança vai passar antes da largada dos carros de competição, para verificações. Se houver aglomerações, a especial poderá ser cancelada. "Estamos trabalhando para que o público assista o rali em casa, através das transmissões ao vivo que estarão sendo realizadas", destaca Vinicius Anziliero, do Automóvel Clube de Erechim, um dos cinco clubes que se uniram para a realização do evento.

A organização do Rally Integração está buscando viabilizar a transmissão do evento pela internet, uma forma de levar a competição para a casa das pessoas e possibilitar que estes possam curtir o esporte, mas em segurança. Uma série de ações neste sentido será realizada, para que o evento tenha o máximo de transmissão possível antes e durante a competição. A transmissão ao vivo será feita pelo site oficial do Campeonato Brasileiro (rallybr.com.br), que vai atualizar os principais dados sobre o evento ao longo de todo período pré prova, assim como também durante o rali.