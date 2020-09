Erechim inicia nova etapa de pesquisa sobre a Covid-19

A partir desta segunda-feira até o dia 18 de setembro, a secretaria municipal de Saúde de Erechim realiza mais uma etapa do projeto Testa Erechim. Serão aplicados 2.000 testes rápidos para verificar a atual situação de circulação do Coronavírus no Município. As equipes de trabalho terão a parceria de professores da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) e de acadêmicos da Universidade Regional Integrada (URI).

A escolha dos domicílios é aleatória, feita por sorteio das 134 micro áreas em que a cidade foi dividida, sendo 23 da região central e as outras 111 vinculadas às Unidades Básicas de Saúde (UBS). A coleta das amostras não é direcionada a nenhum grupo específico, contemplando diferentes perfis de cidadãos. O resultado dos testes rápidos vai permitir conhecer mais detalhadamente o comportamento do vírus e dar suporte para a tomada de decisões e conduzir ações de enfrentamento e combate à Covid-19 no município.

Na primeira etapa da pesquisa, também foram aplicados 2.000 testes na população. Destes, 358 (17,9%) resultados deram positivo, com 86% dos positivados assintomáticos. Os bairros Progresso e Atlântico foram aqueles com maior incidência de casos.