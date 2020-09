UCPel retoma atividades práticas e estágios no dia 21

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) anunciou à comunidade acadêmica que começará a retomada das atividades acadêmicas práticas e de estágio a partir do dia 21 de setembro. A medida, que contempla os cursos de Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia, será realizada mediante o cumprimento de uma série de protocolos implantados, para que todas as recomendações das autoridades sanitárias sejam executadas. Os cronogramas e as escalas da retomada serão repassados aos alunos nos próximos. Já as atividades teórico-cognitivas continuarão ocorrendo de forma remota.

Para que a retomada gradual ocorra, acadêmicos de três grupos específicos devem preencher formulário até o dia 14 de setembro, caso tenham necessidade. Estão contemplados estudantes que sejam do grupo de risco para Covid-19; alunos residentes em outras cidades e/ou estados, para que a UCPel possa deliberar sobre a obrigatoriedade de quarentena e para alunos do curso de Medicina anteriormente classificados como grupo de risco mas que pretendem retornar às atividades presenciais agora.

A UCPel informa que para todos os alunos em atividades práticas serão garantidos os equipamentos de proteção individual necessários. Há comunicação visual nos Campi indicando as regras de distanciamento, etiqueta respiratória e higiene; garantia de distância de 1,5 metro entre pessoas; disponibilização de álcool gel em salas e corredores; aferição de temperatura por meio de termômetro eletrônico infravermelho, entre outras medidas necessárias. Além disso, todos os ambientes da UCPel terão limpeza intensificada conforme notas técnicas sanitárias.