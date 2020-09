De modo virtual, Furg retoma aulas nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, os estudantes e docentes da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) voltam a se encontrar para dar sequência às atividades do primeiro semestre de 2020. A retomada será com atividades de ensino e projetos pedagógicos preparados especificamente para este momento em que os encontros serão online. A universidade aprovou, no fim de julho, um calendário emergencial e, recentemente, atualizou seu Plano de Contingência que mantém as aulas remotas até o final deste ano.

"Este momento, sem dúvidas, é de grande desafio. Faremos o retorno utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem e sabemos que é um desafio para os estudantes e para os professores", afirma a reitora Cleuza Dias. Nos últimos meses, diversos setores e profissionais da universidade dedicaram-se à preparação para o retorno remoto, que incluiu o desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem em integração com o sistema acadêmico, uma pesquisa com professores e com estudantes para compreender sua situação durante a pandemia, editais para auxílio de inclusão digital, formação docente e um amplo diálogo com a comunidade acadêmica.

"Juntos, vamos superar os desafios. Sabemos que não vão ser poucos, por isso tivemos um trabalho muito cuidadoso, envolvendo toda a comunidade universitária. Eu também acredito que a atividade de ensino online nos aproximará e essa aproximação pode nos fazer muito bem neste momento de afastamento social. Sintam-se acolhidos, seguiremos juntos", disse a reitora.

Com autonomia para propor diferentes tipos de atividades, as coordenações de curso, Núcleos Docentes Estruturantes e Unidades Acadêmicas planejaram o retorno. Por isso, haverá a oferta de diferentes atividades pedagógicas nas áreas da universidade, projetos e disciplinas, conforme os percursos formativos pensados por cada curso neste momento de emergência.