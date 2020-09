Novo decreto flexibiliza atividades em Pelotas nesta semana

A prefeitura de Pelotas anunciou um novo decreto que irá regrar atividades na próxima semana. As alterações só passam a valer a partir do dia 15 de setembro, se Pelotas mantiver risco médio para contágio do coronavírus. Entre as mudanças está a alteração do horário de funcionamento do comércio.

O comércio em geral fica autorizado a funcionar das 9h às 19h, de segunda a sábado, exceto aos domingos e feriados. O shopping funcionará das 10h às 20h e o Mercado Central das 9h às 19h, também de segunda a sábado, com exceção do fim de semana. Os supermercados e macroatacados podem abrir aos domingos e feriados. A atividade comercial está liberada no interior do Pop Center das 9h às 19h , sendo que deve ser cumpridas as regras relacionadas a distanciamento das pessoas, protocolos de higiene e limitação no número de clientes e atendentes por banca.

O regramento ainda prevê alteração no número de pessoas que poderão acessar templos religiosos, que segue uma ocupação máxima de acordo com o tamanho de cada local Concursos e processos seletivos, considerados indispensáveis à manutenção de serviços públicos, poderão ser realizados observando as medidas de higienização, além do distanciamento mínimo de dois metros entre os candidatos.

Em caso de agravamento da situação e o município for classificado em bandeiras que apontem maior risco para contágio do coronavírus, no caso vermelha e preta, são suspensas essas determinações. Já se o município for classificado em bandeira final amarela, o novo decreto permite a prática de esportes coletivos amadores. A atividade poderá ser retomada em ginásios e ao ar livre, conforme protocolos a serem divulgados.