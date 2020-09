EVENTOS Notícia da edição impressa de 14/09/2020. Alterada em 14/09 às 03h00min Festival de Balonismo de Bento Gonçalves será realizado no início de novembro

Com cerca de 20 mil pessoas em 2019, evento não deve ter público /RODRIGO PARISOTTO/DIVULGAÇÃO/JC

A segunda edição do Festival de Balonismo tem nova data em Bento Gonçalves. O anuncio foi realizado pelo secretário de Turismo, Rodrigo Parisotto durante uma live. A modificação aconteceu devido a pandemia do coronavírus. O evento que aconteceria de 10 a 13 de setembro, foi transferido para 30 de outubro a 2 de novembro.

De acordo com o secretário, levando em consideração a pandemia, respeitando a questão da proibição das aglomerações, o evento precisou ser adiado e uma nova data marcada. "Estamos há muito tempo trabalhando todos protocolos, todas questões de segurança, acompanhando os dados. Por ser um evento ao ar livre, um evento democrático em que cada um pode acompanhar da sua casa acreditamos que poderemos realizar na nova data. Claro, se houver todas as condições de estabilidade do vírus na cidade", disse.

Promovido por meio de uma parceria entre a prefeitura e Federação Gaúcha de Balonismo, o Festival de Balonismo coloriu o céu de Bento Gonçalves no ano passado e reuniu cerca de 20 mil pessoas na Fundaparque. Nesse ano será em formato diferenciado com os regramentos de prevenção ao coronavírus.