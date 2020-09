Recuperados recebem assistência em Passo Fundo

Um dos muitos sintomas causados pela Covid-19 é a dificuldade na respiração ou a falta de ar. De forma a contribuir com a recuperação de quem enfrentou os desafios impostos pelo coronavírus, a Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece atendimento gratuito à pacientes pós Covid-19 para maior ganho de capacidade funcional. O serviço é realizado pelo Laboratório de Ergoespirometria e Cardio-Pneumologia, ligado à Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff) da instituição.

A doença afeta predominantemente e de forma aguda o sistema respiratório, entretanto, a longo prazo, as sequelas demonstram restrição da condição cardiopulmonar e física, gerando um impacto na qualidade de vida da pessoa que estava infectada pelo vírus. Quem deseja receber atendimento deve apresentar encaminhamento médico para a realização da atividade. Os pacientes serão atendidos pelos acadêmicos dos semestres finais do curso de Fisioterapia, sob a supervisão da professora Carla Franco Rockenbach, que é a coordenadora do laboratório.

No local, os estudantes estarão aptos a desenvolver atividades direcionadas para o aumento da aptidão cardiorrespiratória, melhora da força muscular de membros inferiores, treinamento muscular inspiratório, exercícios de flexibilidade muscular e educação sobre saúde. Segundo Carla, a reabilitação do paciente pós-Covid-19 é importante pois, mesmo após a doença, ele ainda pode apresentar sintomas, como dispneia, pouca tolerância ao exercício e as atividades da vida diária. "Isso traz maior prejuízo para a capacidade funcional e a qualidade de vida deste indivíduo", comenta.