MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 14/09/2020. Alterada em 14/09 às 03h00min Univates recebe licença para programa de resíduos no Vale do Taquari

A Universidade do Vale do Taquari - Univates, a partir dos resultados alcançados na gestão inteligente de resíduos, recebeu licença de operação para oferecer à comunidade regional o serviço de gerenciamento de resíduos. Com o objetivo de proporcionar às organizações e à população do Vale do Taquari a destinação correta, a instituição está inaugurando um novo serviço na área voltado às empresas, administrações públicas e à comunidade, o Ecovates.

O engenheiro ambiental Gustavo Antônio Schäfer, coordenador da área de Gestão Ambiental, explica: "Com a licença de operação para triagem e armazenamento de resíduos, estamos aptos para realizar o gerenciamento de resíduos para empresas, prefeituras, consultórios, oficinas e diversas outras atividades que geram resíduos e têm dificuldade em destiná-los de forma ambientalmente correta", explicou

O profissional esclarece que a Univates pode receber os mais diversos tipos de resíduos gerados por empresas e pequenos empreendedores. Em relação aos resíduos classe I, poderão ser recebidos lâmpadas, pilhas e baterias, eletrônicos, filtros, tintas, embalagens contaminadas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), têxteis, medicamentos, efluentes (ácidos/neutros e solventes), além de resíduos de serviços de saúde. Em relação aos resíduos classe II, o gerenciamento será de vidros, metais, papéis, papelão, plásticos e resíduos orgânicos.

O Ecovates está capacitado para coletar, quantificar, armazenar e destinar corretamente esses materiais. "Todos poderão entrar em contato conosco, identificar o resíduo gerado e solicitar a sua coleta, sabendo que ele será armazenado e destinado de forma adequada seguindo todas as legislações ambientais", enfatiza o engenheiro ambiental.