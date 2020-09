Nova Petrópolis libera serviço de buffet em restaurantes

A prefeitura de Nova Petrópolis publicou um decreto em que libera o autosserviço em buffets de restaurantes. Com isso, os estabelecimentos estão liberados para oferecer essa modalidade aos clientes, desde que usem luvas individuais descartáveis.

Antes, a modalidade de buffet era permitida apenas com um funcionário do restaurante servindo o prato dos consumidores. "Esta possibilidade atende a uma demanda importante da gastronomia local. Contamos com a colaboração de todos os restaurantes e seus clientes em relação às boas práticas de higiene e ao distanciamento, fundamentais para evitar aglomerações e garantir segurança nos buffets de Nova Petrópolis", pontuou a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva. A manutenção da liberação também depende da bandeira em vigor no município