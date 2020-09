Orquestra de Garibaldi lança música com a participação de artistas gaúchos

A Orquestra Municipal de Garibaldi lançou, em suas plataformas digitais, um vídeo em que executa a música Acordes e Sementes. A produção conta com a participação especial de um dos grandes nomes da arte e da cultura do Rio Grande do Sul, Hique Gomez e do compositor da música, Gelson Oliveira.

O vídeo está disponível nas plataformas digitais e tem o intuito de proporcionar momentos de alegria, descontração e manter a Orquestra próxima do seu público neste período de isolamento social, em virtude dos cuidados e restrições para conter a pandemia do coronavírus (Covid-19). O conteúdo do vídeo foi captado individualmente por cada músico em sua casa.

A ideia, com o vídeo, é atingir o público com música. Sem apresentações presenciais, a orquestra tem feito lives.