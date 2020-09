Hospital de Pelotas cria plantão clínico para pacientes

O Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, conta com novo suporte no processo de assistência médica: o serviço de plantão clínico. Uma equipe de médicos plantonistas agregará qualidade e maior segurança aos pacientes admitidos no hospital, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto no âmbito da atenção aos convênios e privados.

De acordo com o diretor de assistência da instituição, Edevar Machado, o novo serviço deverá dar resposta imediata àquelas intercorrências de enfermaria, comuns ao processo assistencial e que muitas vezes não podem ser respondidas pelo médico assistente de imediato. Conforme Machado, o hospital reconhecia a importância de contar com esse serviço há bastante tempo, porém, o custo de uma solução efetiva não podia ser suportado pela instituição. "Além desse obstáculo, a formação de uma equipe vocacionada para essa atuação também era fator desafiador na construção do plantão", comenta.

Responsável pela equipe, o vice-diretor clínico e coordenador do novo serviço, Vinicius Alano, explica que o novo suporte irá somar ao Serviço de Internação SUS e convênios já existente. De acordo com Alano, será ainda um importante auxílio à atuação do médico residente, suplementando àquela já existente do preceptor. Mesmo com a realidade não tão diferente no presente, a importância de contar com o Plantão Clínico foi ganhando uma dimensão cada vez maior, ao ponto dessa necessidade se fazer irremediável, segundo ambos. O novo serviço ficará disponível a todos os pacientes com necessidade de internação.