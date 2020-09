Queixas por aumento de preço crescem em São Leopoldo

O Procon de São Leopoldo tem intensificado as fiscalizações em mercados, devido ao aumento de preços de itens da cesta básica. De acordo com a diretora, Anajara Isse, as reclamações relacionadas ao preços aumentaram significativamente na última semana, principalmente sobre o arroz e o óleo de soja. "Estamos com ações de fiscalização frequentes em grandes e pequenos mercados para verificar a prática dos preços. Temos um comparativo eficiente, pois realizamos a pesquisa de preços mensalmente", destaca.

O arroz e o óleo de soja já estavam entre os vilões na pesquisa de preços de agosto. Ambos apresentaram um aumento de 17% em comparação com o mês de julho. "Os aumentos afetam diretamente o prato da população, com o aumento acelerado dos preços do arroz, feijão e óleo de soja, base da alimentação", salienta. A pesquisa de setembro está prevista para ser realizada nesta sexta-feira.

Outra observação que a diretora faz é sobre a prática de aumento sobre preço de produtos que sejam de estoque. "Não é permitido elevar o preço do produto que estava em estoque para aumentar o lucro. Vamos verificar as notas", destaca. "A legislação prevê uma margem de até 20% no rendimento sobre o produto. Os valores praticados acima deste percentual são ilegais e o dono do estabelecimento pode ser punido por crime contra a ordem econômica", alerta.

Ela alerta que os consumidores devem reclamar, caso se sintam lesados. A orientação é que os consumidores façam a denúncia detalhada com os valores, endereço do local de registro, foto da nota fiscal e do preço da gôndola.