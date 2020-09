Lar de idosos de Gramado tem surto de casos de Covid-19

O Centro de Operações de Emergências (COE) e a Vigilância em Saúde de Gramado emitiram uma nota na informando a ocorrência de surto de Covid-19 em uma Instituição de Longa Permanência de Idosos da cidade. Conforme a nota, todos os procedimentos foram adotados no que se refere ao combate da pandemia do coronavírus no local. Das 65 pessoas que estão no local, entre funcionários, idosos e profissionais de saúde, 19 já tiveram o teste positivo para o novo coronavírus.

A Vigilância Epidemiológica tomou conhecimento de idosos sintomáticos no dia 3 de setembro, por intermédio do Hospital Arcanjo São Miguel e também pelo responsável técnico da instituição. A partir de então, começou o acompanhamento dos idosos e funcionários, considerando o caso como "surto de síndrome gripal". Entre os casos já confirmados, estão três funcionários e 16 idosos. Outras oito pessoas testaram negativo, 30 aguardam análise e oito ainda aguardam coleta. Entre os positivos, dois idosos evoluíram para óbito no dia 9 e 10 de setembro.

No que tange à Vigilância Sanitária o estabelecimento passou por vistoria da equipe e não tem no seu histórico nada que o desabone, além de manter a licença sanitária em dia. A instituição, que não teve o nome revelado pela prefeitura, tem colaborado com as equipes da prefeitura, seguindo as orientações e medidas indicadas. A Vigilância Municipal, em parceria com o Estado, seguirá acompanhando a situação e tomando todas as medidas necessárias.