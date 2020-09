Oficinas e cursos ajudam na retomada de apenados em Osório

Em funcionamento desde agosto de 2012, a oficina de trabalho da Penitenciária Modulada Estadual de Osório oferece oportunidade de aprendizado e qualificação para o mercado de trabalho para pessoas que cumprem pena no regime fechado. Ao longo desse período, mais de 90 apenados participaram dos cursos oferecidos nas oficinas.

Na fábrica, são ouvidos os sons das oito máquinas de costura, adquiridas a partir de um projeto elaborado pelo setor técnico da casa prisional e disponibilizado pela Vara de Execuções Criminais de Osório e de Tramandaí. Em silêncio, os apenados costuram o recomeço de sua vida, após viverem a experiência do aprisionamento. "Nos sete anos em que coordenei a oficina de patchwork, percebi que as pessoas inseridas no trabalho prisional não reincidiram no crime", afirmou o apenado Cláudio (nome fictício)

A chefe do Trabalho Prisional da secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Elisandra Minozzo, frisou que as oficinas de artesanato se destacam pela qualidade dos trabalhos e, especialmente, por mostrar, na prática, que a qualificação das pessoas durante o cumprimento da pena se reverte na geração de renda para seu sustento na saída.

Conforme Cláudio, que já conquistou o direito ao uso da tornozeleira eletrônica, a experiência que adquiriu na prisão serviu para se firmar numa profissão na rua. "Faço artesanato, confecciono máscaras, roupas de axós de religião, ofício que aprendi na Modulada de Osório e de onde tiro meu sustento", disse. Os artesanatos criados pelos apenados já foram expostos em eventos importantes das cidades de Tramandaí e Porto Alegre, como a Festa do Peixe e feiras natalinas.

Além do trabalho em si, dezenas de cursos, em parceria com instituições privadas, foram realizados na oficina com o propósito da qualificação e do ensino de um ofício, para facilitar a busca por emprego. As atividades de patchwork, por exemplo, que acontecem desde o ano inicial da oficina, dezenas de presos. "Com apoio do setor técnico, nós tivemos oportunidade de nos qualificar profissionalmente. Sou grato por recomeçar uma vida nova, que foi motivada dentro da cadeia", frisou Cláudio.