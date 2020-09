Tradicional evento de Bento Gonçalves, Avaliação Nacional de Vinhos será feita de forma virutal em 2020

Pela primeira vez na história, a maior degustação de vinhos de uma safra não será presencial, com transmissão pelas redes sociais. A tradicional Avaliação Nacional de Vinhos, em Bento Gonçalves, teve que se adaptar ao momento de pandemia, sem poder receber os convidados na cidade. No entanto, os apreciadores poderão adquirir kits para degustar as 16 amostras.

Além de poder acompanhar a transmissão ao vivo pelas redes sociais da Associação Brasileira de Enologia (ABE), no dia 7 de novembro, a partir das 17h, os que desejarem também poderão adquirir o kit com as amostras da safra de 2020, considerada a "safra das safras" de uva. Assim, será possível, além de assistir, degustar em casa, no aconchego do lar e em companhia, os vinhos classificados entre os 30% da safra. Os 700 kits estarão à venda a partir do dia 23 de setembro pelo site da ABE. Cada kit conterá 16 garrafas baby (187 ml), o que permitirá que a amostra seja degustada por duas pessoas. O conjunto inclui, ainda, duas taças personalizadas de cristal para vinho, além das fichas de avaliação.

"A safra deste ano não poderia passar em branco. Assim como o mercado de vinhos precisou se reinventar, o evento seguirá outro modelo em razão da pandemia. O processo técnico é o mesmo, mas a experiência final será totalmente diferente.", destaca o presidente da associação, enólogo Daniel Salvador.

A 28ª Avaliação Nacional de Vinhos iniciou com a inscrição das amostras pelas vinícolas brasileiras. Este processo começou em julho e encerrou em agosto, batendo recorde com 396 amostras de 56 vinícolas. A fase seguinte foi a coleta dessas amostras, realizada no período de 24 de agosto a 4 de setembro. Técnicos da Embrapa Uva e Vinho e da ABE rodaram o Brasil recolhendo os vinhos diretamente dos tanques de aço inox ou das barricas de carvalho.