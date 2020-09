Campanha mobiliza militares de Cruz Alta para a doação de sangue

Teve início, em Cruz Alta, a campanha "Doar Sangue é compartilhar Vidas". Trata-se de uma iniciativa da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVPCA) e com o Hemocentro Regional de Cruz Alta. A campanha tem como objetivo garantir a reposição de sangue no Hemocentro, assim como sensibilizar e demonstrar à comunidade a importância deste gesto tão nobre que ajuda a salvar vidas.

De acordo com o cronograma desenvolvido pela Escola, toda semana serão encaminhados pequenos grupos de militares para realizar a doação de sangue. Os doadores serão os militares do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas, que iniciaram os seus estudos na unidade no dia 8 de setembro. O curso terá duração de dez semanas.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em bom estado de saúde e ter mais de 50kg. Pessoas com sintomas gripais como febre ou tosse, devem aguardar 14 dias após o desaparecimento dos sinais para se candidatar à doação. Em tempos de coronavírus, o Hemocentro de Cruz Alta adotou uma série de protocolos para garantir a segurança da equipe e das pessoas que procuram a unidade para doar sangue. Uma das medidas de segurança foi a implementação do sistema de agendamento, em que as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo telefone e marcar o seu horário.

Com uma única doação é possível atender até quatro pacientes. O sangue doado é destinado a pacientes vítimas de acidentes de trânsito, pacientes submetidos a cirurgias e a pacientes portadores de doenças crônicas. O Hemocentro Regional de Cruz Alta atende de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min.