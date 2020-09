Avança a ampliação do aeroporto de Santo Ângelo

O edital dos projetos de ampliação e modernização do aeroporto Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, deverá ser lançado nas próximas semanas. Nesta semana, o governo do Estado, Eduardo Leite, recebeu a autorização da Secretaria da Aviação Civil - vinculada ao Ministério da Infraestrutura - para iniciar o processo de licitação.

Com custo estimado em R$ 700 mil, os projetos básico e executivo preveem a construção de um novo terminal de passageiros, com 1,2 mil metros quadrados - área cerca de três vezes maior do que a atual -, a ampliação do pátio para aeronaves e melhorias na segurança da pista de pousos e decolagens. Após a execução das obras, o aeroporto poderá receber aeronaves com capacidade para mais de 140 passageiros. Atualmente, a estrutura do Sepé Tiaraju comporta, no máximo, voos comerciais com 72 assentos.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, considera a reforma e ampliação do aeroporto de Santo Ângelo um marco para o desenvolvimento das Missões. "Trata-se de um investimento estratégico para impulsionar essa importante região do Estado, que se notabiliza não só pela produção agrícola e industrial, mas também pelas atrações turísticas reconhecidas internacionalmente", destaca. "A qualificação dos nossos aeroportos é fundamental para agilizarmos negócios e aproximarmos pessoas", complementou".

A empresa vencedora da licitação terá prazo de seis meses para entregar os projetos. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Aviação Civil.