Prefeitura de Taquari firma parceria com a Santa Casa de Porto Alegre

A prefeitura de Taquari e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre firmaram um contrato de prestação de serviço de telerradiologia da Santa Casa para o hospital daquele município. Pelo acordo, a casa de saúde da Capital será responsável pela emissão de todos os laudos dos exames de tomografia computadorizada e radiologia convencional realizados no Hospital de Taquari, disponibilizando para isso a expertise de seu serviço de radiologia.

Para o diretor geral da Santa Casa, Julio Matos, trata-se de uma iniciativa que visa levar a excelência assistencial para a população de Taquari e cidades vizinhas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos. "Ao mesmo tempo, a iniciativa também representa o início de uma nova era para o nosso Centro de Diagnósticos por Imagens fazendo uso da telerradiologia para auxiliar instituições hospitalares de cidades distantes de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ou no restante do Brasil", conclui Matos.