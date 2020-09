Canela apresenta a programação da Semana Farroupilha

O culto às tradições é uma marca de Canela e a cultura gaúcha vai ser enaltecida a partir do próximo domingo, 13, quando começam as comemorações da Semana Farroupilha. Em prevenção à pandemia, os festejos ocorrerão de forma virtual. Toda a programação será on-line e transmitida por meio das mídias sociais.

Com o tema "Gaúchos sem Fronteiras", sugerido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o evento oportunizará ao público apresentações artísticas, shows musicais, palestras, arte, oficinas de artesanato e de culinária. Para o público infantil, também estão previstas atividades on-line, como brincadeiras sobre o folclore do Rio Grande do Sul e de brinquedos rústicos.

"A programação é resultado daquilo para o qual tivemos que nos adequar. Para evitar qualquer receio de alterar algo ou cancelar devido a alguma mudança nos protocolos, optamos por essa programação on-line que mantém o foco no conteúdo cultural, que é algo forte na Semana Farroupilha de Canela", comenta o curador e coordenador do evento, Márcio Cavalli. "Isso graças ao apoio das entidades participantes, que toparam o desafio e realizaram ótimos trabalhos que virão ao público pela internet," acrescenta Cavalli.

As atrações artísticas e musicais estarão vinculadas a Temporada de Inverno On-line e ocorrerão de terça até sexta-feira da próxima semana. "A falta de eventos presenciais é algo inédito, mas as entidades entenderam que o momento não é para desanimar. Devemos nos remotivar, porque um dia tudo vai passar. A questão é aproveitar as opções que podem ser colocadas em virtude dos protocolos. No nosso caso, absorver muito sobre a nossa cultura," observa Cavalli.