Estrada entre Flores da Cunha e Caxias tem interrupções

O município de Flores da Cunha e a empresa CCN, responsável pela pavimentação da Estrada Velha, estão alertando os motoristas para evitarem o trecho da via entre Flores da Cunha e Caxias do Sul. O motivo são os constantes bloqueios e condições limitadas de trafegabilidade, ocasionados pelo serviço inicial de limpeza e alargamento, sendo esta a primeira etapa para asfaltamento dos 3,3 quilômetros previstos.

A ordem de início das obras para a revitalização do trecho da estrada foi assinada pelo município de Flores da Cunha no dia 24 de agosto, sendo que o prazo de execução é de oito meses para a conclusão, com investimento de R$ 4,2 milhões. A obra é uma antiga reivindicação da comunidade, que se torna realidade após mais de meio século.