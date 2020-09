Aprovada lei que institui rota com 14 cidades na Serra

Por unanimidade, os deputados gaúchos aprovaram o projeto de lei que institui a Rota Turística da Região Metropolitana da Serra Gaúcha. O roteiro turístico é composto por 14 municípios: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, São Marcos, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira. "Foi feita uma discussão com todos os Conselhos Municipais de Turismo, além de alguns secretários e entidades ligadas ao setor para a construção deste projeto que busca fortalecer o turismo regional para geração de renda e valorização da nossa história", disse o deputado Tiago Simon, autor do projeto.

A criação da rota turística possibilitará que estes municípios tenham acesso facilitado a linhas de crédito e verbas para infraestrutura do Ministério do Turismo. "A denominação de Rota permite que os municípios subam algumas categorias no ranking do Ministério do Turismo, permitindo assim linhas de crédito exclusivas e financiamentos para empresários e entidades privadas com juros mais baixos. Assim podemos fomentar o turismo na região", complementou.