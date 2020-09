Pontos de Gramado serão monitorados contra aglomerações

A prefeitura de Gramado concluiu a instalação de aparelhos de monitoramento em tempo real na Praça das Etnias, local que fica próximo da entrada da cidade pela ERS-115 e de locais movimentados da cidade, como o Lago Joaquina Bier e o Centro da cidade. Este sistema identifica aglomerações e emite alerta às autoridades municipais sanitárias e de segurança.

Os aparelhos também já foram instalados na rua Coberta, que há algumas semanas teve problemas, principalmente em restaurantes, por conta de filas que surgiram de clientes à espera de mesas. A estrutura inclui rádios conectados à internet com sensores de presença que conseguem identificar quantas pessoas estão em determinado ambiente. Se o número for excedente ao previsto no momento, os gestores do Gabinete de Crise serão informados, através de mensagens no celular, e a fiscalização será acionada para intervir.