Após reforma, posto reabre em São Leopoldo

A parceria entre a prefeitura de São Leopoldo e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) apresenta mais um resultado. Foi reinaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Brás conta com 85 metros quadrados a mais de área. O espaço passou a contar com dois novos consultórios, um clínico e um ginecológico, e uma sala de Educação em Saúde, voltada para as práticas dos estudantes de graduação dos cursos de enfermagem, medicina, residência multiprofissional em atenção básica e saúde mental. Também foram realizadas algumas adaptações e melhorias na parte da estrutura já existente.

A reforma, que começou em junho, faz parte de uma parceria firmada entre o Executivo e a instituição de ensino, com o objetivo de implementar o curso de medicina na universidade. A obra custou R$ 457 mil. A parceria com a universidade se intensificou em 2017 ao contemplar as reformas das UBS Feitoria, Santa Marta, Vila Brás e, em breve, da Cohab Duque, além da clínica médica do Hospital Centenário e do Centro Médico Capilé.

A coordenadora do curso de Medicina da Unisinos, Cláudia Stadtlober ressaltou a importância das ações conjuntas com o poder público e da aproximação dos alunos com a comunidade através da inserção na rede de saúde do município. "É uma pareceria em que estamos sempre juntos discutindo as ações, possibilidades, o que podemos fazer de melhoria para a saúde de São Leopoldo. Esse novo espaço é importante, pois vai qualificar muito. Tem sala de aula, mais consultórios, os alunos já vão para lá desde o primeiro semestre para atividade de interação", explica Cláudia.

Ela reforça que se trata de um trabalho já consolidado na cidade, feito de forma colaborativa. "Uma das principais questões é ter esse espaço diferenciado pro aluno, pois é importante para que desenvolva seu conhecimento. Assim como para a comunidade é maravilhoso, pois amplia os espaços de atendimento, tem uma infraestrutura melhor e também para os funcionários que tem melhor ambiente no trabalho, é um ganho para todos", enfatizou.