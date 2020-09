Prefeitura de Venâncio Aires abre novo cadastro para que empresas possam requerer auxílio emergencial

Estão abertas as inscrições para interessados em obter benefícios através do Plano Emergencial Municipal de Apoio ao Pequeno Empreendedor, em Venâncio Aires. A ficha de inscrição estará disponível por meio eletrônico, no site da prefeitura ou de forma presencial junto a Central do Empreendedor. O período se estende até o dia 22 de setembro.

Esta é a segunda etapa do programa na cidade, que tem por objetivo auxiliar as atividades econômicas impactadas durante o período da pandemia do Covid-19, que por esta razão ficaram impedidas, suspensas, ou de alguma forma limitadas de atuar em virtude de normas ou regulamentos necessários. A segunda etapa de execução do programa pode beneficiar cerca de 50 empresas sediadas em Venâncio Aires, com a concessão de auxílio financeiro emergencial aos pequenos empreendedores por um prazo determinado, a fim de que elas possam se manter.

Para a execução do programa estarão sendo selecionadas microempresas ou empresas de pequeno porte impactadas financeiramente e que tenham atuação nas atividades econômicas como comércio varejista tradicional. Estão inclusas na possibilidade de benefício bares, lancherias e restaurantes; hotéis, motéis, pousadas, pensões, albergues, casa de repouso, spas, asilos e outros tipos de alojamentos e abrigos; barbearias, estéticas, salões de embelezamento; transporte de passageiros municipal; escolas de educação infantil; casas de festas e eventos; academias de ginástica; atelier de calçados e confecções; produção e promoção de eventos esportivos; e agências de turismo.