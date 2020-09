Após cinco anos, hospital de Canguçu volta a ter leitos de UTI

Entraram em funcionamento, nesta quarta-feira, os 10 leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital de Caridade de Canguçu. As vagas estavam fechadas desde 2015, por conta de uma crise financeira da instituição. Com a pandemia, houve um pedido de liberação dos leitos.

"Com esses dez novos leitos de UTI de Canguçu que entraram em funcionamento hoje, a região ganha mais estrutura capacidade de atendimento. Assim, vamos conseguir que a população não precise mais se deslocar para outras regiões para o atendimento de pacientes em situação grave", disse a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, Caroline Torres Hoffmann.

O hospital tem, além da UTI, 126 leitos clínicos. Destes, 96 são disponibilizados por meio do SUS para internações nas especialidades de pediatria, obstetrícia, clínica, cirurgia e psiquiatria. É referência também aos municípios de Piratini, Morro Redondo e Santana da Boa Vista.