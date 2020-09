Leite apresenta reforma tributária a prefeitos em Santa Cruz do Sul

Governador se reuniu com lideranças do Vale do Rio Pardo para buscar apoio em prol do projeto de revisão /GUSTAVO MANSUR/PALÁCIO PIRATINI/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Prefeitos e secretários integrantes da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) acompanharam, nesta quarta-feira, a visita do governador Eduardo Leite à Santa Cruz do Sul. No encontro, realizado na sede da Associação das Entidades Empresariais (Assemp), Leite apresentou aos líderes municipais, regionais, empresários e convidados, a proposta de reforma tributária do Estado encaminhada à Assembleia Legislativa.

Na explicação, o governador ressaltou os motivos que levaram o Estado a propor uma reforma no sistema tributário gaúcho, e desfez supostos mitos que foram criados em torno das medidas, além de fazer esclarecimentos e buscar sugestões. Dentre as ponderações, o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cássio Nunes Soares, parabenizou o debate sobre o assunto. "Reconheço o esforço que o governo do Estado vem fazendo para discutir essa questão pertinente para nós, gaúchos. Neste momento, não existe margem para recuo de arrecadação do Estado, pois temos a visão muito clara que, se isso acontecer, o Rio Grande do Sul entrará em colapso", salientou Cássio.

O prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert, sugeriu uma alteração nas medidas propostas pelo Estado. "Já existe um debate muito forte sobre a questão envolvendo o IPVA e a mudança de isenção de 20 para 40 anos dos veículos. Contudo, acho que seria mais conveniente vincular um percentual dessa arrecadação a mais para manutenção das estradas vicinais por parte do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Daer."

Eduardo Leite, por sua vez, reconheceu a necessidade do Estado estar mais presente na manutenção das estradas, no entanto ressaltou a dificuldade de vincular o IPVA a esse serviço. Por fim, revelou que programas devem ser criados pelo governo para auxiliar municípios nesse sentido.

O governador tem percorrido as regiões do Estado para apresentar o modelo de reforma. A ideia de Leite é ter as novas normas em vigor já no ano que vem.