MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 10/09/2020. Alterada em 10/09 às 03h00min Estudo busca identificar potencial biológico do Pampa gaúcho

Um estudo de doutorado, feito na Univates, buscou explicar a utilização do biocontrole com ácaros predadores. O trabalho, realizado em parceria com o pesquisador italiano Enrico de Lillo, utilizou ácaros como ferramentas para o controle biológico, ou seja, um animal predador para controlar outro que atinge nível de praga na produção de alimentos.

A pesquisa foi realizada em áreas de floresta e campo do bioma Pampa, onde foram investigadas mais de 55 espécies de plantas para verificar a presença desses predadores naturais. O pesquisador Maicon Toldi explica que se interessou pelo tema quando, em seu mestrado, havia pesquisado sobre as características biológicas dos predadores. "Também percebi que não há muitos estudos e informações sobre nosso pampa. A característica ambiental dele é de ter um mosaico de campo e mata confere uma complexidade aos estudos e manejos sustentáveis. É um ambiente gaúcho e temos que fazer o tema de casa estudando e conservando-o, pois pode ser que as respostas para algumas das nossas perguntas estejam lá, como espécies de ácaros predadores para algumas pragas", analisou o pesquisador.

O doutor afirma ainda que a pesquisa ressaltou a importância da preservação das paisagens naturais. "Quanto mais conservado o ambiente e maior o número de plantas, mais fácil vai ser a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos. A natureza é muito sábia e às vezes só temos que conduzi-la para o objetivo que queremos. Nestes casos, são plantas nativas que fazem um trabalho gratuito para quem for produzir alimento, não precisa sequer capinar", brinca o pesquisador.

Além da identificação de ácaros característicos do Pampa gaúcho que podem atuar como predadores de ácaros-praga, Toldi também realizou a descrição de quatro novas espécies de ácaros e uma delas recebeu um nome em homenagem ao bioma Pampa, a Aculus pampae. A partir deste trabalho novos estudos podem ser realizados investigando seu efeito direto na produção de alimentos.

O Pampa ocupa a 63% do território estadual. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade