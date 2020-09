VAREJO Notícia da edição impressa de 10/09/2020. Alterada em 10/09 às 03h00min Comércio pleita abertura no domingo em Caxias do Sul

As entidades do comércio de Caxias do Sul se uniram mais uma vez para reivindicar a abertura dos shoppings centers e centros comerciais aos domingos, após quatro semanas consecutivas de bandeira laranja na cidade. A solicitação, assinada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas), a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Caxias do Sul (CIC) foi enviada ao prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina buscando a alteração do decreto municipal, permitindo aos shoppings centers e centros comerciais atender também aos domingos, limitando o acesso de pessoas a 30% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento.

Entre os argumentos do comércio, estão os indicadores da 18º semana do modelo de distanciamento controlado do Estado, em que a região da Serra é classificada na bandeira laranja pela quarta vez consecutiva com coeficiente 1,39. O índice demonstra, segundo as entidades, o contexto atual como controlado do contágio do vírus para a região, bem como a retomada das atividades das escolas de Educação Infantil.

Para a presidente do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini, há indícios de que é possível retomar o atendimento nos domingos nos shoppings sem gerar aglomeração: "Defendemos que o comércio mantenha o atendimento no contexto atual, acreditando em uma estabilidade da pandemia ao considerar a cogestão e a retomada gradual das aulas", afirma. Ela ressalta que é preciso lembrar sobre a importância de proteger a saúde de todos, respeitando o uso obrigatório de máscaras para entrar em estabelecimentos comerciais, as regras para provas de roupas e a higienização das mãos.