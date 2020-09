Hospital de São Leopoldo retoma parceria com o Sírio Libanês

Consultores do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, retomam as visitas presenciais no Hospital Centenário, de São Leopoldo, para dar continuidade ao projeto que tem como objetivo reduzir a superlotação dos serviços de urgência e emergência de hospitais públicos e filantrópicos. A primeira visita presencial, desde o início da pandemia, ocorrerá nos dias 21 e 22 de setembro.

O Centenário está entre as 40 instituições de saúde selecionadas em todo o Brasil para participar do projeto, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde. Em reunião virtual, a direção e coordenações do Centenário e consultores da instituição paulistana definiram os próximos passos da parceria e avaliaram a condução do hospital no enfrentamento à pandemia de coronavírus. O engenheiro de produção do Sírio-Libanês, Adriano Fernandes, destacou as iniciativas do Centenário tanto na organização da emergência quanto no enfrentamento à pandemia.