Uruguaiana dá início aos festejos de 20 de setembro

A programação dos festejos farroupilhas foi iniciada em Uruguaiana, com a geração, de forma inédita, da chama crioula municipal. O momento ocorreu na Estância Santana Velha, distante 38 quilômetros do Centro da cidade, onde está localizada a única edificação construída durante a formação da cidade, ainda na condição de vila, em plena Revolução Farroupilha. Uma centelha foi retirada do local por um grupo de cavalarianos representando as entidades tradicionalistas locais.

Santana Velha também foi palco, durante a cerimônia, de um momento alusivo ao dia do Jovem Tradicionalista, comemorado sempre em cinco de setembro. Ao final do encontro, a centelha da Chama Municipal foi conduzida até a sede do município, onde permanecerá até o dia 13 de setembro, data de início da programação alusiva à Semana Farroupilha deste ano. O presidente do evento, Henrique Neumann, lembra que a atividade desenvolvida faz parte do processo de manutenção da história do Rio Grande do Sul, envolvendo uma temática que inclui o resgate de fatos relacionados diretamente com o município. Durante o evento, que contou com o acompanhamento de uma plateia restrita, houve o cumprimento de todos os protocolos relacionados pelas autoridades sanitárias.