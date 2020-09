ENERGIA Notícia da edição impressa de 09/09/2020. Alterada em 09/09 às 03h00min Evento em Caxias do Sul debate futuro do biogás no Brasil

Começa nesta quarta-feira e se estende até sexta a série de webinars do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Pela primeira vez, o evento, que será em Caxias do Sul, terá uma transmissão ao vivo pela internet, com a presença de 14 especialistas e profissionais de universidades, instituições de pesquisa, empresas e associações ligadas ao tema.

A abertura, no dia 9, debaterá a evolução das energias renováveis. Já na quinta-feira, o assunto será "Como tornar uma planta de biogás mais eficiente e também lucrativa?". Este é um dos grandes desafios de quem trabalha no agronegócio. O pesquisador e chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kun, diz que serão abordadas as oportunidades que podem encontrar nos resíduos agroindustriais, trazendo algumas experiências desenvolvidas e conduzidas a campo

Na palestra, será explorada a questão dos resíduos da produção animal e os cuidados com o manejo e preparação destes substratos para que a recuperação de biogás seja otimizada; e a experiência de sucesso na produção de biogás na pecuária do estado de Minas Gerais, uma das regiões brasileiras que têm se destacado na geração de biogás a partir destes resíduos. Neste segundo dia do evento on-line, o pesquisador da Embrapa irá moderar o debate que terá as presenças de especialistas de várias partes do País.

Na sexta-feira, o diretor de desenvolvimento tecnológico do Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Felipe Marques, comanda os debates sobre avanços e perspectivas de futuro para o biogás no Brasil. Serão discutidos o mercado brasileiro do biogás e do biometano, as novas estratégias para produção de biogás com resíduos sólidos urbanos, as oportunidades para o setor elétrico brasileiro a partir dos avanços com geração distribuída e apresentado o caso dos efeitos positivos do biometano para a companhia de gás do Ceará e quais os fatores relevantes da região para oportunidades com biometano.

"Dentro destes temas, vão ser identificadas muitas oportunidades para empreendedores do biogás e biometano. Então, é muito importante ficar atento a esse webinar para ter essa leitura de oportunidades para se aproveitar desses gases e ganhar competitividade e gerar novos negócios", destaca Felipe Marques.