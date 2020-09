Hemocs repassa plasma convalescente para hospital de Feliz

Parte líquida do sangue é utilizado no tratamento contra a Covid-19 /ANDRÉIA COPINI/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) começou a fornecer plasma convalescente, para uso compassivo, ao Hospital Schalatter, de Feliz. A terapia também passou a ser utilizada como uma alternativa de tratamento para a Covid-19, por meio do plasma coletado de pessoas que testaram positivo para a doença e já estão recuperadas. Até o momento, foram disponibilizadas duas bolsas de 200ml cada, de dois doadores distintos, de 22 e 26 anos, ambos de Caxias do Sul.

Os pacientes que receberam a transfusão são dois idosos de 83 e 85 anos. ambos do tipo sanguíneo A . Segundo o diretor técnico do hospital e responsável pelo protocolo clínico, Antônio Rogério Cardozo, os pacientes reagiram bem ao tratamento e já receberam alta. "Cerca de 36 horas depois da transfusão do plasma os pacientes não precisaram mais de oxigênio e, 48h após, já receberam alta. Amanhã faremos outra transfusão visando auxiliar na recuperação de mais um paciente", informa.

Para doação de plasma por meio do chamado sangue total, é necessário seguir as mesmas diretrizes da doação normal. Para isso, é necessário ter 16 e 69, 11 meses e 29 dias, estar em bom estado de saúde e ser aprovado na pré-triagem e triagem médica do Hemocs. Os procedimentos técnicos são todos a cargo do hemocentro e internos, no qual as amostras serão testadas para buscar anticorpos IgG contra o coronavírus. Os plasmas identificados como convalescente serão rotulados e destinados como tal, para uso compassivo.

As doações precisam ser agendadas. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min e aos sábados das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves, 2260, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.