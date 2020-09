Escolas infantis de Bento Gonçalves retomam aulas

Nesta terça-feira, 18 escolas da Educação Infantil particular retomaram as aulas presenciais em Bento Gonçalves.. O retorno é facultativo às instituições e deve ser realizado com 50% dos alunos.

Como protocolo obrigatório, a secretaria de Saúde realizou no fim de semana a testagem dos 276 profissionais das escolas. O resultado dos exames apresentou três pessoas positivas para Covid-19, que foram encaminhadas para o isolamento. Todas as escolas apresentaram os protocolos de contingência para retomarem as atividades.

Os regramentos observam o transporte escolar, refeitórios e salas de aula, com distanciamento mínimo entre os alunos, uso de máscara e máximo de 50% de alunos em sala de aula (sempre nos mesmos grupos para facilitar o rastreamento de contactantes, em caso de caso positivo). Será realizada higienização adequada dos espaços e todos os alunos terão a temperatura aferida antes de ingressar na instituição - no caso de temperatura igual ou superior a 37,8 graus, o estudante não poderá entrar na escola e será orientado sobre o acompanhamento dos sintomas.