Iniciativa une escritores e adolescentes em Caxias do Sul

A secretaria municipal da Cultura de Caxias do Sul promoveu o lançamento do 16º Passaporte da Leitura, apresentando os escritores e as escolas participantes da edição deste ano. A solenidade ocorreu nesta quinta-feira, no Salão Nobre da prefeitura, de forma virtual, em uma plataforma fechada para convidados.

O projeto tem o objetivo de promover o encontro entre leitores e escritores. Os representantes de cada instituição assistem a vídeos dos escritores, que se apresentam e falam sobre suas obras. A partir desse contato, as entidades optam por um dos escritores e desenvolvem um projeto de leitura envolvendo alunos, professores, funcionários e famílias.

Nesta edição, participarão 11 escritores, 44 escolas, e ao todo serão distribuídos 924 livros. Os encontros entre as escolas e os autores vão ocorrer na 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, em novembro, e ainda está sendo estudado se serão atividades presenciais ou virtuais.