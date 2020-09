Teutônia prepara festejos da Semana Farroupilha

Em função da pandemia, Teutônia não terá o tradicional Acampamento Farroupilha. No entanto, os festejos não passarão em branco.

Nos dias 18 a 20 de setembro, ocorre o Drive-in Farroupilha, com transmissão via internet. As atrações confirmadas são Os Monarcas, Capitão Faustino, Luz de Candieiro, Os Centauros e Alma Crioula. O drive-in ocorrerá no Pavilhão Multiuso do Centro Administrativo. Para assistir as atrações, as pessoas deverão obrigatoriamente ficar dentro de seus veículos.

Em função do espaço limitado, haverá a transmissão ao vivo pelo Youtube. Durante o evento, é obrigatório o uso de máscara e cada veículo deve ter álcool gel. Para ir ao banheiro ou solicitar os serviços de copa e cozinha, basta ligar o pisca-alerta que alguém da organização irá até o veículo para atender e orientar. Para a retirada do ingresso, solicita-se a doação de 12 litros de leite ou quatro quilos de alimentos não perecíveis.