Ferramenta vai ajudar comerciantes de Sapiranga em vendas on-line

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga lançou um portal para que empresas associadas possam comercializar produtos de forma on-line. Os comércios vão dispor de um espaço marketplace pela CDL, para que anunciem e comercializem seus produtos no site www.sapishop.com.br.

"Estamos ao lado dos associados o tempo todo e, diante do cenário de tantas dificuldades que estamos enfrentando, especialmente desde o início da pandemia, a opção do mercado digital é excelente. O objetivo é impulsionar os negócios e dar mais uma oportunidade de compras aos consumidores com segurança, facilidade e credibilidade", afirma a presidente da CDL Sapiranga, Clarice Strassburger. A expectativa é que a página esteja oficialmente no ar até o início de outubro