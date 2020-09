Após quatro meses, Pelotas vai retomar parte dos procedimentos eletivos

Depois de quatro meses suspensos, como forma de prevenir e controlar o coronavírus, os procedimentos médicos eletivos devem ser retomados em Pelotas nos próximos dias. A prefeitura irá autorizar, através de decreto, a realização de 50% de exames, consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas.

De acordo com a secretaria de Saúde, Roberta Paganini, existem critérios para a retomada dos atendimentos que devem ser seguidos pelas unidades ambulatoriais e hospitalares. Algumas regras foram estabelecidas, como a questão de que as consultas ambulatoriais devem considerar aqueles pacientes que não sejam casos cirúrgicos e deve-se evitar cirurgias que exijam leitos de UTI. Além disso, acompanhantes somente em casos imprescindíveis.

Também ficarão liberados, na totalidade, os exames de média e alta complexidade - ultrassonografias, ressonâncias e cintilografias. Os atendimentos a pacientes oncológicos, dentre eles as consultas e cirurgias necessárias ao tratamento, os atendimentos a pacientes do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), bem como os atendimentos de farmácia e a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) estão incluídos na retomada dos serviços.

"As liberações estão sendo feitas com muita responsabilidade e de comum acordo com todos os diretores da atenção hospitalar e Conselho Municipal de Saúde, para que não ocorra aumento no quadro da pandemia. Sabemos que existem pessoas que necessitam desses procedimentos eletivos, com casos que estão ficando cada vez mais graves e comprometendo a sua saúde e precisam do acesso ao serviço", explica a secretária. No final deste mês, a Saúde fará uma avaliação das consequências dessa abertura e analisará a possibilidade de ampliar o alcance de atendimentos em outubro.