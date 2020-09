Prefeitura de Roca Sales firma parceria para exames e consultas

A prefeitura de Roca Sales firmou uma parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates). A instituição de ensino realizará exames e consultas à população da cidade nos espaços de saúde. O convênio contempla atendimentos no Centro Clínico, Laboratório de Análises Clínicas, ambulatório de Nutrição, Laboratório de Fisiologia do Exercício e Serviço Especializado de Psicologia para a população da cidade de maneira direta.

Na assinatura do convênio com a prefeitura, o município de Roca Sales esteve representado pela secretária de Saúde, Raquel Oestreich, que revelou que as discussões em torno do convênio foram rápidas e duraram cerca de um mês. "É uma coisa boa para o município. Tivemos uma experiência positiva com a Univates e decidimos ampliar. Estamos muito contentes com o convênio", explica a secretária de Saúde. "Queremos oferecer à população a possibilidade de encontrar diferentes serviços em um único lugar", completou.