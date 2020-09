Atividade estimula pais e alunos de escolas de Sapucaia do Sul

Com a suspensão das aulas presenciais e as crianças impossibilitadas de irem à escola, pais e filhos têm passado mais tempo juntos. A forma como os membros da família reagem em relação ao temperamento um do outro, afeta a convivência diária. Por conta disso, um programa desenvolvido na rede municipal de ensino de Sapucaia do Sul propôs que as famílias criassem o "Cartaz do Reconhecimento".

A tarefa foi sugerida nesta semana, para alunos do pré ao 5º ano. Ao longo da semana, pais e filhos listaram o que mais admiram ou gostam no temperamento de cada um. A cada dia, uma qualidade, atitude ou observação era acrescentada. O principal objetivo da tarefa é que os adultos observem as características das crianças, e percebam que a forma como lidam com elas, pode melhorar ou piorar seu comportamento. Junto com a sugestão da atividade, as famílias receberam um áudio com dicas de uma psicóloga, sobre como lidar com temperamentos e personalidades distintas dos filhos.