Alunos de Passo Fundo recebem materiais das escolas

Em um momento em que a educação enfrenta desafios e mudanças, a prefeitura de Passo Fundo está adotando estratégias para continuar dando suporte aos mais de 16 mil alunos da rede municipal. Como alternativa para oferecer suporte aos estudantes que não têm acesso à plataforma virtual onde são realizadas as aulas não presenciais, a secretaria de Educação está entregando às escolas materiais para serem disponibilizados às famílias.

Para dar início ao processo, foi realizado um diálogo com as escolas sobre as necessidades dos seus alunos. Os materiais, que serão distribuídos tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, são alinhados às propostas encaminhadas por meio da plataforma para que todos os alunos recebam conteúdos e atividades semelhantes.

A entrega teve início pela educação infantil. Nos próximos dias, ela também será realizada nas escolas de ensino fundamental. Cada instituição organizará o encaminhamento às famílias, que serão previamente comunicadas. A diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Elizabeth, Arlete Nadal, enfatiza que os recursos foram selecionados com sugestões de professores e seguindo o perfil de cada aluno. "De acordo com cada faixa etária, os professores organizaram kits de materiais com todo amor e carinho", menciona.

Na perspectiva dos pais, além do apoio para a realização em casa, os materiais ajudam a preservar o vínculo dos filhos com as escolas, como menciona Alessandro Ferreira, pai de um aluno da rede pública. "Dando continuidade às atividades, ele não está perdendo o laço com a escola. Ele faz desenhos, pinturas e brincadeiras, mantendo um ritmo", afirma.