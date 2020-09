Internet conecta familiares e pacientes em hospital de Esteio

Para permitir que familiares possam interagir com as pessoas com Covid-19, internadas no Hospital São Camilo, de Esteio, a equipe do setor de Psicologia do hospital está organizando visitas virtuais dos familiares. A casa de saúde esteiense disponibilizou um aparelho celular para a realização das videochamadas, que tem duração máxima de cinco minutos e são feitas com pacientes que não dispõem de celular e que desejem participar da iniciativa e tenham alguma condição de comunicação.

As visitas virtuais ocorrem no período da tarde, das 14h às 15h30min, em dias alternados conforme o setor: às segundas, quartas e sextas, com pacientes ocupando leitos no setor 4 do hospital, e terças e quintas com aqueles que estão na UTI Covid. As ligações ocorrem conforme triagem, feita por profissionais do hospital, e podem ser solicitadas ou indicadas pelos membros da equipe.

A chamada é previamente agendada pela psicóloga do hospital, que entra em contato com um familiar para definir um responsável e um número para o qual a ligação será feita no horário agendado. Se a conexão com a internet estiver ruim, pode ser utilizada a chamada de áudio. Caso no horário agendado o paciente não esteja em condições de falar, a família pode enviar áudios, que somados não passem o mesmo tempo máximo, os quais são reproduzidos para a pessoa quando ela estiver melhor.

"Essa foi uma forma que pensamos para tentar aliviar um pouco a ansiedade, a preocupação e o sentimento de saudade causado pela impossibilidade de receber visitas. O retorno tem sido bastante positivo, tanto das famílias quanto dos pacientes, que podem se ver pelo menos por um tempo, ainda que pela tela de um celular", explica a psicóloga do São Camilo, Josiane Zaniol. "Mesmo assim, é possível perceber o quanto esses cinco minutinhos podem fazer a diferença para o bem-estar dessas pessoas, ajudando a enfrentar esse momento de pandemia, tão difícil para todos nós, mas muito mais para quem está em recuperação", complementa.