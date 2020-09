TRABALHO Notícia da edição impressa de 08/09/2020. Alterada em 09/09 às 03h00min Projeto social ajuda jovens com capacitação para que consigam o primeiro emprego em Campo Bom

Uma parceria entre a Universidade Feevale e a empresa Arezzo, em Campo Bom, está possibilitando a capacitação de jovens para inserção no mercado de trabalho, viabilizando, também, a sua inclusão nas dimensões social e cultural. Por meio de um projeto social, desenvolvido desde 2007, 16 jovens estão participando de um curso que terá duração de um ano e tem foco na tecnologia. Ao final, receberão a certificação de operador de computador, podendo operar sistemas e monitorar o desempenho de aplicativos, entre outras funções.

A realização do projeto na cidade ocorre a partir de um levantamento realizado, em que foi constatado que os contratados apresentam pouca ou nenhuma experiência e empresários enfrentam dificuldades de renovação de funcionários. Estão participando da capacitação jovens de 16 a 22 anos, residentes na região, que cursam o Ensino Médio. Eles foram encaminhados pelo projeto De Olho no Futuro, desenvolvido pela prefeitura de Campo Bom.

As aulas teóricas ocorrerão semanalmente, através do ambiente virtual de aprendizagem da Feevale. Serão 400 horas de aulas de Informática e Inglês Técnico, além de oficinas de Psicologia. Já as atividades práticas serão acompanhadas por um profissional da Arezzo, que atuará como tutor.

O curso possibilitará o envolvimento dos jovens em pesquisas, atividades inovadoras e ações em articulação com a graduação instituição de ensino. Além disso, os alunos poderão ter acesso a toda a estrutura da Instituição e utilizarão o mesmo ambiente virtual de aprendizagem das aulas de graduação e pós-graduação da Feevale. A sala virtual de aprendizagem contém vários recursos de interação e comunicação, como blog, wiki (espaço de escrita colaborativa), fórum, mensagens instantâneas e e-mail. Os professores disponibilizarão conteúdos e desenvolverão atividades de avaliação nesse ambiente.