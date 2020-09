Duas universidades decidem não retomar aulas em 2020

Mais duas universidades gaúchas confirmaram que irão manter as aulas de forma remota até o fim do ano. A Feevale, de Novo Hamburgo, e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) decidiram não retomar o ensino presencial no segundo semestre, e irão manter o ensino através de plataformas digitais.

A decisão da Universidade Feevale, além de obedecer às orientações do Ministério da Educação, atende aos anseios da comunidade acadêmica e respeita as orientações oficiais do Estado e dos municípios. Assim, as disciplinas que podem ser administradas no ambiente virtual permanecerão nesse formato o restante deste semestre letivo.

As atividades práticas, por sua vez, serão conduzidas para o ambiente presencial, porém, mediante autorização das esferas governamentais e análise da conjuntura. Essas tratativas já estão em andamento e, assim que possível, professores e estudantes serão informados. Quando essas atividades retornarem, serão obedecidos os protocolos de segurança, que hoje já são adotados na instituição.

Já no sul do Estado, o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da Furg reuniu-se para avaliar o contexto da pandemia. O posicionamento dos membros do comitê foi de que não existe segurança para retornar às atividades letivas presenciais na universidade até dezembro.

Foram considerados os riscos de uma grande mobilização de pessoas de outras regiões do país para os municípios em que a Furg tem campus, bem como a saturação dos sistemas públicos de saúde no Estado, em um contexto em que a pandemia ainda não dá sinais evidentes de controle. As avaliações periódicas continuarão sendo realizadas, no sentido de planejar um retorno presencial seguro, com protocolos adequados, preservando a saúde da comunidade universitária em todos os campi da Furg.