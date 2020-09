ENSINO Notícia da edição impressa de 08/09/2020. Alterada em 08/09 às 03h00min Caxias do Sul retoma aulas em 40 escolas infantis

A prefeitura de Caxias do Sul autorizou 40 escolas de Educação Infantil privadas do município a reiniciarem suas atividades nesta terça-feira, de um total de cerca de 150 pedidos protocolados por educandários da cidade. Para iniciar as atividades, a escola precisa ter seu plano de contingência aprovado pelo Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE).

"É necessário ter em mãos todos estes documentos para a reabertura da escola, caso contrário a instituição é passível de fiscalização e multa por descumprimento de decretos e questões sanitárias, que pode chegar até R$ 35 mil. Durante as próximas semanas, as demais escolas, que já tiveram seus plano protocolados e aprovados, estarão sendo comunicadas para a volta das atividades", informa o secretário do Urbanismo, João Uez.

Mesmo autorizadas a reabrirem, as instituições de ensino, seguindo seus planos, a secretaria municipal da Saúde orienta a seguir uma cartilha de cuidados para o retorno. Entre as medidas, está o uso de máscara por todos nas salas, inclusive crianças a partir de dois anos de idade em tempo integral, e solicitar que os professores estejam supervisionando o uso correto pelas crianças, ou seja, cobrindo boca e nariz. Deve ser mantido o distanciamento de 1,5 metro entre as crianças nas salas, além da ventilação natural ser obrigatória.

As crianças não terão recreio, não poderão compartilhar utensílios e brinquedos, muito menos utilizarem bebedouros. Na hora do lanche, deverá ser feita a higienização das mãos e será permitida a retirada da máscara. Em caso de qualquer sintoma gripal, o estudante não deve ser dirigir à escola. Deve-se evitar beijos e abraços entre os pequenos.